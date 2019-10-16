ابن الـ25 عاماً يفرض خوّات في المتن!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعتها لمختلف الجرائم التي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية، تبيّن لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أنه حصلت في الآونة الأخيرة أعمال سلب و"فرض خوّات" ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ في منطقة المتن. بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد هوية الفاعل، ويُدعى:

م. و. (مواليد عام 1994، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا تهديد، وافتعال مشاكل، وشهر سلاح، وتعاطي المخدرات وترويجها. كما انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات، ويحمل بحوزته سكيناً، بصورة دائمة.

بتاريخ 10/10/2019، ومن خلال عمليات رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة، وبتفتيشه ضُبط بحوزته السكين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه بقضايا السلب وفرض خوات، وعلى أثر ذلك تم إستدعاء العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للسلب من قِبله وجرى إستماع إفاداتهم، وقد تعرّفوا إليه، مؤكّدين بأنه الشخص ذاته الذي قام بسلبهم مستخدماً السكين، واتخذوا صفة الإدعاء الشخصي بحقه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السكين المضبوط المرجع المختصن بناءً على إشارة القضاء.