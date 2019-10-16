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موارنة من أجل لبنان: لتأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز الدفاع المدني بمستلزمات اطفاء الحرائق والتعامل مع الكوارث الطبيعية

16
OCTOBER
2019
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عقد "تجمّع موارنة من أجل لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان، عرض فيه لملفات الساعة، واصدر البيان الآتي:
 
١- يثني التجمّع على التعاضد الذي ظهر في الساعات الماضية، ويطالب المعنيين على المستويين التشريعي والتنفيذي، بالاسراع في تأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز الدفاع المدني بمستلزمات اطفاء الحرائق والتعامل مع الكوارث الطبيعية من دون اي تأخير، والاسراع كذلك في تنفيذ قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني الذين يقاومون النيران باللحم الحي.
 
٢- يعتبر التجمّع ان اقرار الموازنة المترافقة مع الاصلاحات المطلوبة، التي تضع الاصبع على جرح الفساد وتضبط الانفاق، وتحمل رؤية اقتصادية ولا تكون على حساب الناس، مطلب ملحّ لاستعادة الثقتين المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات الخارجية، واطلاق عجلة المشاريع التي تحتاجها البلاد.
 
٣- يطالب التجمّع المعنيين بالانكباب الجدّي على معالجة مسألة قروض الاسكان، التي اثّرت سلبا على مستقبل الشباب اللبناني، واصابت عشرات المهن والقطاعات، واعادة اطلاقها كفيل بتحريك الأمور واراحة الناس من جديد.
 
٤- يدعو التجمّع الى اعتماد الهدوء والحكمة في لغة التخاطب بين القوى والأحزاب، لأن البلاد تحتاج الى الاستقرار الذي يمكن البناء عليه للمرحلة المقبلة، ويطالب الجميع بالابتعاد عن التشنج واستعادة لغة الماضي، لأنها لا تخدم مصلحة لبنان وسعيه الى النهوض من كبوته.
 
ويدعو التجمّع الى احترام المقامات والمواقع الرسمية، ويرفض اي تطاول على موقع رئاسة الجمهورية، لما يشكّله من رمز للبلاد.
 
٥- يؤكد التجمّع على المصالحات التي جرت، ان على المستوى المسيحي-الاسلامي، او المسيحي-المسيحي، ويدعو الى التمسك بها وتفعيلها لما تشكّله من شبكة أمان، طوت صفحة من الماضي الأليم، وفتحت صفحة جديدة من التعاون بما يخدم ترسيخ الشراكة والتعددية والاحترام المتبادل.
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