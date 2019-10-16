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النائب إدكار طرابلسي خلال ورشة عمل في البرلمان: التعليم المهني والتعليم أونلاين يساهمان في تنمية المهارات وتقليص البطالة

16
OCTOBER
2019
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شرح النائب الدكتور ادكار طرابلسي اقتراحَي قوانين سبق وأن تقدّم بهما الى البرلمان اللبناني وذلك في ورشة عمل حول "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية" دعت اليها الأمانة العامة لمجلس النواب ونظّمتها شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسّسة و"ستمنستر" للديمقراطية.

وعرض النائب طرابلسي اقتراحه الأول لقانون دمج التعليم المهني بالتعليم العام، مُشدّداً على أنه طالما لم يُصَر الى تطوير برامجنا التربوية لتؤمن التدريب المهني الالزامي والمبكر لطلاب التعليم الاساسي والثانوي العام، سيبقى هؤلاء بعيدين عن الالتحاق بالمدارس المهنية واختيار الاختصاصات التي تؤمن دخولهم الى سوق العمل.

وقدّم طرابلسي أيضاً شرحاً حول اقتراحه لقانون ثانٍ يطلب فيه تشريع التعليم الجامعي الرقميّ أو الأونلاين لمواكبة التطور التربوي الكبير الحاصل في هذا المجال في العالم المتقدّم وفي الدول العربية المجاورة.

وأكّد النائب طرابلسي أن مئات اللبنانيين يتابعون دراساتهم في صفوف عبر الانترنت في أرقى جامعات العالم المعترف بها، وأنه لا يجوز حرمانهم معادلة شهاداتهم ولا حرمان جامعاتنا المحلية من استخدام التدريس عن بُعد لخدمة عشرات الالاف من الطلاب في لبنان والعالم العربي.

وبعد مناقشات مفتوحة مع أهل الاختصاص، تبنّى القيّمون على ورشة العمل مشروعَي القانونَين اللذين قدّمهما النائب ادكار طرابلسي كتوصيات، متعهدين بمساندتهما حتى إقرارهما في الهيئة العامة للبرلمان.

من جهة أخرى، استنكر طرابلسي إهمال صيانة طوافات الاطفاء وتجهيز فرق الاطفاء عديدا وعدة، كما ندّد باستغلال البعض المآسي الوطنية من أجل التصويب السياسي باتجاه من لا دخل له في هذا التقصير ولإثارة الفتن بين الناس.

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