عطالله: أحترم المرأة وآسف أن تأخذ يعقوبيان كلامي الى أمور لم آتِ على ذكرها

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بعد السجال الذي حصل بين وزير المهجرين غسان عطالله والنائبة بولا يعقوبيان، غرّد عطالله على حسابه عبر تويتر قائلاً: "كلّي أسف في أن يتمّ استغلال كلامي للسيّدة يعقوبيان في غير مكانه وأن يأخذ منحى التعرّض للمرأة وشرفها علماً أنني لم أقل كلمة واحدة في هذا الاطار والقصد كان الحديث عن الأخلاق والتاريخ في إطارهما السياسي والمواقف الشعبوية غير الصادقة تجاه الناس".

وأضاف: "إنني أكنّ كل الاحترام للمرأة وأؤكد أنّني كما لا أقبل التعرّض لأمّي وأختي وزوجتي وابنتاي والسيّدات في فريق عملي لا يعنيني التدخل في الحياة الشخصيّة لأيّ كان وكلّي أسف كذلك في أن تأخذ السيّدة يعقوبيان كلامي من الاتجاه السياسي الى أمور ومواضيع لم آتِ على ذكرها".