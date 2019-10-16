عصابة وزعت الأدوار في الليل .. وزير سابق يكشف: 90% من الحرائق مفتعلة!

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رجح وزير الداخلية السابق مروان شربل في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن تكون الحرائق مفتعلة بنسبة 90 في المئة، معتبرا أن هناك عصابة وزعت الأدوار في الليل من الجنوب الى الشمال مرورا بجبل لبنان لأن الحرارة تكون أدنى من النهار والمفتعِل يتستّر بظلمة الليل.

ورأى شربل أنّ من قام بالعمليّة هم خبراء في موضوع الطقس وفي سبيل ابعاد الشبهات عن أنفسهم استغلّوا الأوضاع المناخية والعوامل الطبيعيّة من هواء وحرارة وغيرها.

وأوضح شربل أنّ وزير الداخلية السابق زياد بارود شرح كيف دفعت الدولة أموالًا لشراء طائرات السيكورسكي فتبرّع رئيس الحكومة سعد الحريري بمبلغ 8 مليون دولار، وكذلك جمعية المصارف فوصل المبلغ الى حدود الـ17 مليون دولار واشتروا ثلاث طوافات، بتنسيق مع الجيش اللبناني.

واشار شربل الى أنّ هذه الطوافات عملت في مهمّات عدّة، واستخدمت في عام 2013 مرّةً واحدةً، وتابع: "أمس تفاجأنا أنّها غير صالحة للاستعمال"، معتبرا أنّ "الرزق الداشر بِعَلّم الناس الحرام".