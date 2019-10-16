تجدد محدود للحرائق في بعض المناطق.. والوضع تحت السيطرة!

A + A -

أعلن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار في حديث الى الـ "LBCI"، أنّ "الحرائق تجددت بشكل محدود في كفرمتى نطاق النهرين ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وبعورتا ومزرعة الضهر".

وأشار الى ان "عناصر الدفاع المدني تعمل على اخماد الحرائق ومحاصرتها بالتنسيق مع قيادة الجيش"، مؤكداً ان "الوضع تحت السيطرة".

وأوضح خطار ان "الطقس قبل الظهر قد يساهم في اندلاع الحرائق ولكن بعد الظهر هطول الامطار قد يساعد في اخمادها".

واجتاحت حرائق هائلة بلدات قضاء الشوف عمومًا والدبية والمشرف والدامور خصوصًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح، حيث اتت الحرائق على مساحات كبيرة من الاحراج والبيوت.