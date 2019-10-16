عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

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البناء: الجيش السوري يتموضع على نقاط حدوده مع تركيا بعد انتشاره في الحسكة والقامشلي

العلاقات الإيرانية مع السعودية والإمارات على جدول أعمال بوتين وعمران خان

الحرائق تفضح هشاشة قدرات الدولة... وسجالات... والقوميون نزلوا إلى الميدان





اللواء: الحرائق تفضح التسوية: إتفاق أو فُراق!

برّي يتدخَّل: مجلس وزراء للموازنة اليوم.. وغداً إصدارات سندات بالليرة وتعديل ضريبة الدخل



النهار: "حزب الله" يدفع إلى حوار "مباشر رسمي" مع دمشق الحريري يستجير ببري على "الحلفاء" في الحكومة



الجمهورية: نعمة السماء تغطي عجز السلطة



الديار: روسيا «لن تسمح» بمواجهات بين القوات التركية والجيش السوري

تطور خطير: أردوغان يعلن انه سيحتل 13 ألف كلم بعمق 30 وطول 440 كلم

المنطقة ستواجه حرباً سورية تركية لكن ستصبح حرباً عربية تركية وربما إيرانية

the daily star: Lebanese band together to battle wildfires



l'orient le jour: Au Liban, des milliers d’hectares transformés en cendres et des pertes colossales