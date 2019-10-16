أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية إعلامية واكبت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية إنّ قناعة الرياض بلا جدوى الحرب في اليمن ولا جدوى القطيعة مع سورية ولا جدوى التصعيد بوجه إيران شكلت مصدر اهتمام الرئيس الروسي لتقديم مبادرات في العناوين الثلاثة جرى التفاهم على تشكيل آلية ثنائية روسية سعودية لمتابعتها…

خفايا

قالت مصادر حكومية إنّ زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى دمشق قائمة وليست بعيدة، وإنّ النقاش يدور بين احتمالين حولها… أن تتمّ عبر وفد وزاري يكلفه رئيس الجمهورية برئاسة باسيل بالزيارة لبدء محادثات حول اتفاقيات تتصل بعودة النازحين واستثمار لبنان اقتصادياً لسيطرة سورية على معابرها الحدودية مع العراق والأردن والخليج، أو أن يذهب باسيل منفرداً في زيارة تمهيدية يعقبها ذهاب كلّ وزير معني بأيّ من الملفين منفرداً لمحاثات في مجال اختصاصه…

اللواء: أسرار

همس

نصحت دولة إقليمية بتوخي الهدوء في التعامل مع تطورات تحيط بوضعها في ضوء التبدلات الدولية..



غمز

تلمس قيادات حزبية تراجعاً في العلاقة التاريخية التي كانت تربط دولة كبرى مع أحزاب لبنانية..



لغز

حتى تاريخه ما يزال وزراء لا يعرفون تماماً ما يدور في كواليس وزاراتهم ومهامهم والموظفين الخاضعين لهم؟!