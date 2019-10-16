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استغربت مصادر تكتل لبنان القوي ربط موقف رئيس التكتل الوزير جبران باسيل في مجلس الوزراء حيال الموازنة والإصلاحات بلقائه مع السيد نصرالله، موضحة لـ»البناء» أنه «تم الاتفاق مع الحريري ووزير المال علي حسن خليل على نقاط عدة، لكن نقاطاً اخرى ارتأى باسيل اعادة النظر فيها»، مشددة على «أننا حريصون على الوصول الى موازنة حقيقية تحمل رؤية اقتصادية ومالية وليس مجرد ارقام مالية»، ولفتت الى أن «مقاربة باسيل للموازنة وليدة قناعة ورؤية التكتل والتيار لكيفية معالجة الوضع الاقتصادي والمالي ولا علاقة لها بلقاء باسيل مع السيد نصرالله رغم وجود مقاربات مشتركة عدة بين قيادتي الحزب والتيار لا سيما حيال سبل الخروج من الازمة المالية والاقتصادية».

وأوضحت مصادر التكتل أن «باسيل لم يقصد بكلامه عن قلب الطاولة المسّ بالتسوية السياسية وبالاستقرار الحكومي، لكن لم يعد بإمكاننا القبول بهذا الوضع القائم على الصعيدين المالي والاقتصادي والنقدي وبالتالي لن نقبل موازنة بلا إصلاحات جدية وضمن الموازنة ولن نقبل التلاعب بأسعار الدولار والسلع الأساسية ولا بخنق لبنان اقتصادياً عبر عرقلة الانفتاح على سورية التي تمثل رئة لبنان الوحيدة، كما قال رئيس التيار».