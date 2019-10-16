إحالة الموازنة على المجلس السبت

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رئيس الحكومة سعد الحريري زار أمس عين التينة، حيث استقبله الرئيس نبيه بري بحضور وزير المال علي حسن خليل لأكثر من ساعة. وعلمت «الأخبار» أن «الحريري عبّر عن انزعاجه واستيائه من المشاكل المفتعلة داخل مجلس الوزراء»، فيما أكد بري أن «البلد بحاجة الى العمل وتجاوز المناكفات»، معتبراً أن «الجلستين اللتين ستنعقدان اليوم وغداً يفترض أن تكونا مفصليّتين».

وإذا تمّ هذا الأمر، فستُحال الموازنة على المجلس يومَ السبت، لتكون قد وصلت في موعدها الدستوري»، وتُسجّل سابقة في هذا المجال منذ عقود. ورأى بري أن «الوضع المالي أشد إيلاماً، ويضاهي بخطورته خطر إسرائيل ويجب تداركه على الفور».

وعلمت «الأخبار» أن التصويت على مشروع الموازنة صار خياراً مطروحاً فيما لو استمرت «الاشتباكات» داخل مجلس الوزراء على حالها.