living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يرسل تعزيزات إلى «عين العرب»

16
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ثبت الجيش العربي السوري وجوده في منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي أحكم سيطرته عليها وعلى البلدات المجاورة لها، في وقت واصل إرسال تعزيزاته إلى مدينة عين العرب من طريق الطبقة – عين عيسى، في حين قطعت وحداته جسر قرة قوزاق، وبدأت الانتشار في القرى والبلدات المؤدية إلى المدينة الواقعة على بعد ٥٠ كيلو متراً شمال شرق منبج.


مصادر أهلية في منبج بينت لـ«الوطن»، أن الجيش السوري عزز قواته وفرض وجوده في المربع الأمني بمركز المدينة، التي خرج فيها السكان عند مستديرة المطاحن وفي الساحة العامة للترحيب بدخوله.


وأكدت المصادر أن الجيش السوري أتم انتشاره بريف منبج، وأن الهجمات التي شنها الجيش التركي وميليشيات ما يسمى «الجيش الوطني»، توقفت منذ فجر أمس على خطوط تماس نهر الساجور شمال غرب المدينة، بعد أن لمسوا جدية الجيش السوري في الدفاع عن منبج والاحتفاظ بالمواقع التي مد نفوذه إليها، في حين ذكرت مصادر معارضة مقربة من «الوطني» لـ«الوطن»، أن الأوامر صدرت من أنقرة بوقف العدوان لتسهيل المفاوضات التي تجريها مع موسكو بخصوص ذلك، لكنها شددت على أن سيطرة الجيش السوري على منبج باتت أمراً واقعاً لا رجعة عنه على الرغم من تفاهمات «خريطة الطريق»، بين أنقرة وواشنطن مطلع العام الفائت والخاصة بتسلم الأولى للمدينة.


مصدر ميداني في منبج، أوضح لـ«الوطن»، أنها باتت خالية تماماً من الوجود الأميركي إثر انسحاب الجنود من قاعدتي قريتي عون الدادات وأم ميال، واللتين أصبحتا بقبضة الجيش السوري.


ولفت المصدر إلى أن عرقلة مرور أرتال الجيش السوري المتوجهة من منبج إلى عين العرب، من الجنود الأميركيين عند جسر قرة قوزاق، الواقع جنوب غرب جرابلس بنحو ٢٠ كيلو متراً، جاء بسبب الإفساح في المجال لانسحاب زملائهم من منبج، قبل أن تكمل الأرتال طريقها إلى المدينة، ولفت إلى أن الجيش السوري أرسل تعزيزات أيضاً إلى عين العرب عن طريق الرقة- عين عيسى، بعد أن سبقتها طلائع المساندة من عناصر الجيش التي دخلت اللواء ٩٣ أول من أمس.


إلى ذلك، قال مصدر ميداني من «وحدات حماية الشعب»، ذات الأغلبية الكردية والعمود الفقري لـ«قوات سورية الديمقراطية- قسد»، في عين العرب لـ«الوطن»، أن الجيش السوري ربما سينتظر بضع أيام لدخول المدينة، ريثما ينسحب منها جنود القاعدة الأميركية بعدما تواردت أنباء عن وصول قافلة مساعدات لوجستية من «التحالف الدولي»، الذي تقوده واشنطن إلى المدينة أمس قادمة من قاعدة «تل بيدر» الأميركية.


من جانبها أعلنت وكالة «سانا» الرسمية، أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت قرى الأغيبش وليلان والطويلة في الريف الشمالي الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout