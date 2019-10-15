المهندس جبران يضع إمكانات المؤسسة بتصرف أعمال الإغاثة

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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:

وضع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران محطات المياه والخزانات الموجودة في منطقة جبل لبنان بتصرف فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد الحريق الذي يلتهم الأحراج في منطقة المشرف، سعيًا للحد من الخسائر الكبيرة التي يمنى بها الجبل اللبناني.

وذلك وفق التالي:

سبعمئة (700 ) متر مكعب من المياه من محطة المياه الرئيسية في الناعمة

سبعمئة (700) متر مكعب من المياه من خزان الدامور

ألف (1000) متر مكعب من خزان المنصورية في المتن الشمالي

وكمية إضافية من المياه من محطة ضخ زكريت في المتن.

ويهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين أنه، وبسبب انقطاع الكهرباء في معظم المناطق التي تتعرض للحريق، سيتم تخفيض التغذية بالمياه من المحطات والخزانات المذكورة، على أن تعود التغذية بالمياه إلى حالتها الطبيعية فور انتهاء الحريق وعودة التيار الكهربائي.