غسان عطالله يروي للـLBCI تفاصيل ما حصل معه في "مسبح الجسر" في الدامور

A + A -

بعد تداول فيديو تحت عنوان "طرد وزير المهجرين غسان عطالله من مسبح الجسر في الدامور"، لفت الوزير عطالله في اتصال مع الـLBCI الى أنه ذهب الى المسبح المذكور بناء لطلب صاحب المسبح غسان عبدالله الذي فتح أبواب المسبح وغرفه للعائلات المنكوبة من الحريق.

وأشار عطالله للـLBCI الى انه خلال تواجده في المكان، تعرّض لمضايقات من قبل بعض ممثلي الجمعيات التي كانت متواجدة في المكان لمساعدة الأهالي والذي سمّاهم بـ"الغوغائيين"، الذي رفضوا وجود ممثلين عن السلطة.

وأكد عطالله انه تم الاعتذار لاحقا منه في مكتب صاحب المسبح الذي طلب من "الغوغائيين" مغادرة المكان على الفور.