هذا الفيديو لا علاقة له بالحرائق... ما حقيقته؟

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شبان يتعرضون بالضري على شاب قيل انه كان قد اشعل النار باحدى الاحراش، بينما الحقيقة انه وقع إشكال عصر اليوم بين مجموعتين من الشبان من بلدة قبعيت في عكار في الشارع العام لمدينة البترون وتطور الاشكال الى اعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة منهم على شاب كان خطف فتاة بهدف الزواج منها، كما أفادت المعلومات الاولية، وبعدما ضربوا رأسه بالارض مرات عدة وبقوة، حملوه وفروا به الى جهة مجهولة بحسب الوكالة الوطنية للاعلام .



وقد تمكنت دورية من مكتب أمن البترون في الحيش اللبناني من توقيف اثنين منهم. وبوشرت التحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حصل.