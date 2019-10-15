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بيان صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

15
OCTOBER
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان، البيان الاتي:

“تعقيبا على المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب خطوط الكهرباء ببعض الحرائق المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:


1- إن جميع مخارج التوتر المتوسط في منطقة المتن الشمالي سليمة ولم يطرأ عليها أي عطل ولم يقع عليها أي جسم كأشجار أوغيرها، وبالتالي لم تتسبب بالحريق الذي اندلع في المنطقة. والواقع ان المسؤولين في دائرة كهرباء لبنان في بكفيا قاموا بالتنسيق مع مقدم الخدمات في المنطقة بعزل مخرجي قرنة الحمرا ومياه جعيتا عند الساعة 7,18 من صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 15/10/2019، وذلك وقائيا بفعل الحريق الذي اندلع فجرا.

2 – أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مؤسسة كهرباء لبنان أنه تم الكشف على خط أولي- جمهور 1 و2 توتر 66 ك.ف. التابع للمصلحة بعد تعرضه لصدمة كهربائية بسبب الحريق المندلع في المحلة، وأنه يمكن وضعه في الخدمة بعد الانتهاء من إطفاء الحريق.

3- إن منطقة الجنوب تتغذى بالتيار الكهربائي بصورة طبيعية، حيث أن معمل الزهراني وكما ذكرنا في بيان سابق يغذي حاليا فقط هذه المنطقة بسبب عزل خطوط التوتر العالي، اما انخفاض التغذية في بعض قرى وبلدات قضائي صور وبنت جبيل فيعود الى الحريق الذي شب في محطة وادي جيلو، وقد تمت معالجة الموضوع وأعيد التيار الكهربائي الى طبيعته.



4 -إن ممثلي مؤسسة كهرباء لبنان في اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزرء متواجدان منذ ساعات الصباح الأولى في السراي الحكومي للتنسيق بين المؤسسة وسائر المؤسسات والأجهزة المعنية الممثلة في اللجنة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواكبة الحرائق المندلعة”.

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