أبو زيد حيّا الدفاع المدني والجيش وأمل بإعلان حالة طوارىء لاعادة تشجير المساحات المحترقة

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غرّد النائب السابق امل ابو زيد معرباً عن أسفه للحرائق التي ضربت عدداً من المناطق وقال " الحرائق التي ضربت مناطق عزيزة في لبناننا الغالي حرقت قلوبنا...
كل التحية لجهود الدفاع المدني رغم الامكانات المتواضعة والشكر لقائد الجيش وتعليماته لتدخل الطوافات والف تحية والف دمعة على الشاب المجاهد سليم بو مجاهد الذي إندفع مثل سواه لمؤازرة الدفاع المدني بعملية إخماد النيران فإنطفأ قلبه...
على أمل اعلان حالة طوارىء لاعادة تشجير المساحات المحترقة ومساعدة الاهالي وتجهيز مؤسساتنا بكل ما يلزم للتدخل السريع والفاعل ومكافحة أي كوارث مماثلة".