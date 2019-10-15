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وزير الدفاع السابق الصراف يوضح‎

15
OCTOBER
2019
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ردا وتوضيحا  لما جاء عن لسان مصادر وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، صدر عن المكتب الاعلامي للوزير يعقوب رياض الصراف البيان التالي:

لم يرِد أي طلب رسمي او قرار او تمويل او تحويل مالي الى الوزير السابق يعقوب الصراف خلال فترة استلامه مهام وزارة الدفاع الوطني  في حكومة الرئيس الحريري او خلال اي فترة اخرى من اجل صيانة طائرات السيكورسكي.

 اما عن موضوع استئجار طائرات من قبرص هذا خبر عار عن الصحة، فقد وقع الوزير الصراف وبتفويض من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء،  مشروع اتفاقية مع قبرص  مع نظيره القبرصي في ذلك الوقت   كريستوفر فوكايدس  كان قد حضّره الوزير الصراف عندما كان وزيرا للبيئة عام ٢٠٠٦ وتمت عرقلته في الحكومات المتعاقبة من عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٦ كسائر المشاريع التي وضعها الصراف،  وتقضي هذه الاتفاقية بتنسيق اعمال اخماد الحرائق عبر وضع اجهزة  البلدين (معدات وفرق) بتصرف البلد الذي يتعرض  للحرائق مجانا وليس لقاء بدل كما ذكرت مصادر المشنوق ، على ان يكون على الأخير تغطية كلفة المحروقات فقط.

 و تم اجراء مناورات مشتركة تمهيدا لذلك علما ان القوات الجوية اللبنانية اشتركت في اخماد حرائق في قبرص خلال العام ٢٠١٧.

وختاما ؛ يطالب الصراف بفتح تحقيق عن عدد المهام التي قامت بها هذه الطائرات ومتى اوقفت عن العمل ولماذا.

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