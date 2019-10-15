بعد كلامه عن أيادي تخريبية خبيثة... النائب ماريو عون يوضّح!

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ماريو عون البيان التالي:

رداً على بعض المصطادين في الماء العكر ومنهم بعض النواب أصحاب السوابق في تركيب الأدوار التمثيلية في عدة مناسبات، يهم النائب عون أن يوضح أن كلامه عن "الحرائق في المناطق المسيحية" لا يحمل لغطاً وهو جاء في سياق كلامه عن أيادي تخريبية خبيثة تكمن وراء حرائق من هذا النوع.

علماً أن الجميع سمع عن تقارير أمنية ذكرت وجود مفتعلين للحرائق.

وهنا يحق لنا أن نسأل أنفسنا عن ما ومن يمكن أن يكون وراء افتعال هكذا حرائق في مناطق من لون طائفي واحد لغايات ربما نعلمها أو نريد أن نعلم غاياتها.

يختم النائب عون بالقول بأنّه ليس بحاجة لشهادة من أحد بالإنفتاح والحرص على الوحدة الوطنية، وبأنه وضمن سياق كلامه شكر الإخوة الذين أتوا من جميع المناطق اللبنانية على تضحياتهم دون تمييز بين طائفة وأخرى.



