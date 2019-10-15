living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد كلامه عن أيادي تخريبية خبيثة... النائب ماريو عون يوضّح!

15
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ماريو عون البيان التالي:

 رداً على بعض المصطادين في الماء العكر ومنهم بعض النواب أصحاب السوابق في تركيب الأدوار التمثيلية في عدة مناسبات، يهم النائب عون أن يوضح أن كلامه عن "الحرائق في المناطق المسيحية" لا يحمل لغطاً وهو جاء في سياق كلامه عن أيادي تخريبية خبيثة تكمن وراء حرائق من هذا النوع.

علماً أن الجميع سمع عن تقارير أمنية ذكرت وجود مفتعلين للحرائق.

وهنا يحق لنا أن نسأل أنفسنا عن ما ومن يمكن أن يكون وراء افتعال هكذا حرائق في مناطق من لون طائفي واحد لغايات ربما نعلمها أو نريد أن نعلم غاياتها.

يختم النائب عون بالقول بأنّه ليس بحاجة لشهادة من أحد بالإنفتاح والحرص على الوحدة الوطنية، وبأنه وضمن سياق كلامه شكر الإخوة الذين أتوا من جميع المناطق اللبنانية على تضحياتهم دون تمييز بين طائفة وأخرى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout