بتوجيهات من النائب فؤاد مخزومي توجهت العيادة الطبيّة النقالة التابعة لمؤسسة مخزومي إلى منطقة الدبية المنكوبة

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في إطار المساهمة بالتخفيف من الأضرار التي احدثتها الحرائق في منطقة مشرف والجوار توجهت العيادة الطبيّة النقالة التابعة لمؤسسة مخزومي إلى منطقة الدبية المنكوبة للمساعدة في إسعاف الحالات الصحية الناتجة عن الحرائق في المنطقة، والوقوف إلى جانب أهالي المنطقة والمواطنين في هذه الظروف الصعبة بتوجيهات من الرئيس الفخري للمؤسسة النائب فؤاد مخزومي.

وبالفعل قامت الوحدة النقالة بمعالجة عدد من المصابين في مكان الحرائق بينهم عناصر من فوج الإطفاء والمواطنين الذين يعانون من امراض صدرية

وكان مخزومي قد انتقد تلكوء المسؤولين عن تدارك كارثة الحرائق وكتب في تغريدة على حسابه ” أن مشهد الحرائق في المشرف وباقي المناطق محزن وصراخ الناس طلباً للمساعدة والإنقاذ وصمة عار على جبين كل مسؤول تهاون في تأمين أدنى متطلبات الأجهزة لمواجهة مثل هذه الكوارث. وقال إن قلوبنا مع الأهالي ومع الجيش اللبناني والدفاع المدني الذين يبذلون المستحيل للسيطرة على الكارثة” ..