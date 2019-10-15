ماذا رشح عن لقاء بري - الحريري؟

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن البلد الذي يحترق بنيران الأزمات بحاجة الى خطوات تطفئ هذه النيران وليس الى إشاعة اجواء تؤجج من اشتعالها، في ظل الوضعين المالي والاقتصادي اللذين لا يحتملان التلكؤ في اتخاذ الاجراءات الفورية للجم التدهور الحاصل.

موقف الرئيس بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل، واستمر اللقاء زهاء ساعة واحدة، غادر بعدها الحريري من دون الادلاء بأي تصريح.

مصادر رئيس المجلس النيابي اكدت ان اللقاء مع الرئيس الحريري تمحور حول المسار الذي تسلكه الموازنة العامة في جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية والسبل الآيلة لتذليل العقبات لإنجاز الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن اضاعة الوقت في السجالات السياسية وانعكاساتها الخطرة على الوضعين المالي والاقتصادي.

كما كان موضوع اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في الشوف وجبل لبنان ومناطق لبنانية عدة حاضرة في اللقاء.