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بالتفاصيل: هذا ما دار في لقاء السيد نصرالله - فرنجية!

15
OCTOBER
2019
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التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية بحضور وزير الأشغال العامة للنقل يوسف فنيانوس والمعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل وقد جرى في اللقاء بحث معمق شامل في مختلف التطورات الأقليميّة لا سيما آخر المستجدات على الساحتين العراقية والسورية.

وشدد المجتمعون "على موقفهم المعروف بضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى وضعها الطبيعي"، مؤكدين "ضرورة الحوار المباشر والرسمي مع الحكومة السورية ، خاصة في مجالين هامين هما الإستفادة من الفرصة الكبيرة التي يتيحها إعادة إفتتاح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سوريا إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتخفيف الأعباء الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة على لبنان".

وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على زيادة الإيرادات وخفض النفقات أخذين بعين الإعتبار المطالب المشروعة لذوي الدخل المحدود ورفض زيادة الضرائب المباشرة وعدم المس بالرواتب والأجور والحسومات التقاعدية والعمل على دعوة الحكومة الى إيلاء الإيرادات الناجمة عن الأملاك البحرية إهتماما جادا، والتشديد على مكافحة الهدر والفساد"، مشددين على "الحاجة إلى تضافر كل الجهود وخاصة بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسيّة المختلفة للحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي بإعتباره أحد ركائز الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد".

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