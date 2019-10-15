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جريصاتي إطلع على أضرار الحرائق في الدامور والمشرف ومزرعة يشوع: وزارة البيئة سبق وقامت بدور التوعية حول خطر الحرائق...

15
OCTOBER
2019
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وسيزور وفد اسبانيا للكشف على طائرات تتمتع بتكنولوجيا متطورة

تفقّد وزير البيئة فادي جريصاتي قبل ظهر اليوم الحرائق التي إندلعت في مناطق المشرف والدامور ومزرعة يشوع وإطلع على حجم الاضرار.وبدأ الوزير جريصاتي جولته الميدانية بدءاً من مبنى أركنسيال في الدامور الذي إلتهمته النيران واطلع من مدير المبنى على الاضرار وأبدى أسفه لهذه الخسارة.
وإجرى وزير البيئة اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد له وضع 8 طوفات للجيش في الخدمة لاخماد النيران في مختلف المناطق.
ثم انتقل الى المشرف وإطلع على حجم الكارثة التي إجتاحت المنطقة وهدّدت المنازل ، وعقد لقاء مع مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار في غرفة العمليات المتنقّلة وتابع حركة سيارات الدفاع المدني ، وحيّا جهود الدفاع المدني في إخماد الحرائق على كامل الاراضي اللبنانية، وطالب بتقديم كل الدعم اللازم للدفاع المدني كي يتمتع بالتجهيزات الحديثة التي تمكّنه من أداء مهمته.


بعد ذلك ، توجّه جريصاتي الى منطقة قرنة الحمرا ومزرعة يشوع واطلع على حجم الاضرار الناتجة من الحريق في حضور النائب إدي معلوف.
وفي سلسلة تصريحات أكد وزير البيئة " أننا لم نفاجأ بموضوع الحرائق بل إن وزارة البيئة كانت إتخذت الاحتياطات من خطر الحرائق ونظّمت مؤتمراً في قصر المؤتمرات في ضبيه قبل شهرين بمشاركة حوالى 500 بلدية وبحضور 120 بلدية تعتبر الاكثر تهديداً بخطر الحرائق".وأوضح " أن وزارة البيئة بالامكانيات المتواضعة لديها قامت بدور التوعية الذي هو من مسؤوليتها فنحن لسنا السلطة على الارض بل وزارة الداخلية والدفاع المدني وهم يقومون بأدوارهم انما نحن قمنا بموضوع بالتوعية وهذا ما قمنا به ونظّمنا حملة للوقاية من خطر الحرائق وشاركت بها شخصياً في سحمر ويحمر وجلنا على عدد من المناطق وقدمنا معدات لبعض البلديات كي تستطيع القيام بتنظيف الاحراج".


وأضاف " هذه السنة شهدنا هطول أمطار كثيرة ما جعل الحشائش تنبت بقوة وهذا إنقلب ضدنا ، ومنذ 4 أشهر نعمل على موضوع الطوفات وحاولت تصليح طوافات السيكورسكي الثلاث ولم أنجح حيث كان لدى قيادة الجيش وتحديداً القوات الجوية رأي بأن هذه الطوافات غير صالحة عملانياً لطبيعة لبنان بسبب مراوحها الكبيرة وصعوبة المناورة في قيادتها والتي عندما تقترب من الارض تزيد من قوة الرياح، ولم يكن الموضوع كلفة الصيانة التي هي أقل من 900 الف دولار ".وقال " كنت أتمنى أن مبلغ ال 16 مليون دولار الذي دفع نصفه الرئيس سعد الحريري الى جانب جمعية المصارف وعدد من رجال الاعمال إشترينا به طائرات أخرى".


واضاف " هناك فريق عمل مؤلف من قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار زياد هيكل ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومستشاري العميد الركن المتقاعد الدكتور الياس أبو جوده الى فالنسيا في اسبانيا يوم الثلاثاء المقبل للكشف على طائرات إطفاء الحرائق التي تتمتع بتكنولوجيا متطورة وتقدّر ب 8 ملايين دولار.وكنت طلبت في نيويورك من الدول المشاركة في قمة المناخ لمساعدة الدفاع المدني وتقوية امكاناته".


وعن طلب رئيس الجمهورية فتح تحقيق في الحرائق قال جريصاتي " كنت مجتمعاً مع العميد خطار الذي أحيي جهوده مع كل فريق عمله وبحسب تقارير الدفاع المدني هناك حرائق إندلعت عند الساعة الواحدة فجراً ، وفي هذا الوقت لا تكون الشمس هي التي أشعلتها إنما لست أنا المرجع المختص وعلينا إنتظار التحقيق من القوى الامنية، واذا كان أحد إفتعل الحرائق فهو مجرم ويستحق أقصى عقوبة ".

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