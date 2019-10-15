كنعان تواصل مع بلديات المتن واتصل بالحسن وعون وخطار: تأمين اعتمادات استثنائية لتوفير امكانات مواجهة الحرائق

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وسأرفض اي تخفيض يطال موازنة الدفاع المدني.



اجرى النائب ابراهيم كنعان منذ الصباح سلسلة اتصالات شملت البلديات المتنية التي طاولتها الحرائق، لاسيما مزرعة يشوع وقرنة الحمرا والمنصورية، مطّلعاً منها على الحاجات والمتطلبات، مطالبا اياها بافادته بمسح بالاضرار التي لحقت بالمواطنين، واكد تضامنه مع الأهالي في ما اصابهم، داعيا الى عمل جماعي على المستويين العام والخاص للمساعدة.

واتصل كنعان على الأثر بوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقائد الجيش العماد جوزف عون وبالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وحيا الجيش اللبناني والدفاع المدني وفوج الاطفاء على ما قاموا به من مساعدة للاهالي واطفاء للحرائق بالامكانات الضئيلة المتاحة.

وشدد كنعان على ضرورة تأمين اعتمادات استثنائية لتوفير الامكانات اللازمة لمواجهة كوارث من هذا النوع واعتبارها اولوية في المرحلة المقبلة، معلناً رفضه لأي تخفيض لميزانية الدفاع المدني في موازنة العام ٢٠٢٠، وداعياً الى تثبيت عناصر الدفاع المدني في اقرب فرصة من دون تأخير.