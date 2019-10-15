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الرئيس عون: لفتح تحقيق في اسباب توقف طائرات "سيكورسكي" واجراء كشف سريع لتأمين قطع الغيار لاعادتها الى العمل

15
OCTOBER
2019
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رئيس الجمهورية تابع تطور الحرائق في المناطق اللبنانية واعطى توجيهاته لوضع كل الامكانات بتصرف فرق الاطفاء
 
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ ليل امس، اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية، وتلقى تقارير حول الاضرار التي لحقت بعدد من الاحراج والمباني والمنازل. واعطى الرئيس عون توجيهاته لوضع كل الامكانات بتصرف الفرق التي تتولى عمليات الاطفاء، منوها بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني والاطفاء لمكافحة الحرائق، بدعم من القوى البرية والجوية في الجيش اللبناني.
واوعز الرئيس عون الى المعنيين وجوب تقديم مساعدات عاجلة الى المواطنين الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الاسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان او من الذين يكافحون النيران.
وطلب رئيس الجمهورية التحقيق في الاسباب التي ادت الى توقف طائرات "سيكورسكي" الخاصة بالانقاذ واطفاء الحرائق عن العمل منذ سنوات. كما طلب اجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث لتأمين قطع الغيار اللازمة لها تمهيدا لاعادة تشغيلها.
 
سفير الجزائر
 
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر في لبنان السفير احمد بوزيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في لبنان. وشكر الرئيس عون السفير بوزيان على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية- الجزائرية وتطويرها في المجالات كافة. وتقديرا لعطاءاته منحه الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.
وشكر السفير بوزيان الرئيس عون على مبادرته، منوها بالدور الذي يلعبه في قيادة لبنان الى سبل الازدهار والتقدم.
 
رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان
 
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان السيدة نادين الحبال عسلي، التي اطلعته على اوضاع القطاع واللجنة، لاسيما منها ما يتعلق بآخر مستجدات الاصلاحات في القطاع. وقد تركز البحث على التحديات التي تعاني منها التأمينات الالزامية بسبب ممارسات ومخالفات عدد من الوسطاء والشركات. 
وقد شدد الرئيس عون على ضرورة حماية حقوق المواطنين فوق الاعتبارات الاخرى ودون منح اي استثناء، وتطبيق المعايير العالمية حرصا على التصنيف الانتمائي للبنان. كما اكد حرصه الشديد على صون استقلالية العمل الرقابي وثبات القطاع المالي وضمان حقوق المواطنين.
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