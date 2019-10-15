غدا تنخفض الحرارة.. وتتساقط الأمطار

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الامطار بشكل متفرق.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا يوم الأربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. كما يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية فترة بعد الظهر خاصة في الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الامطار بشكل متفرق.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الأمطار المتفرقة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س، وقد تصل الى 45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إلى سيء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15% و 70%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,42 ساعة غروب الشمس:18,08