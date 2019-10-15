كهرباء لبنان: انخفاض التغذية الكهربائية بسبب الحرائق

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عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 14/10/2019، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل المزيد من خطوط التوتر العالي بسبب الحرائق المندلعة في اكثر من منطقة لبنانية لا سيما في المشرف، وذلك تسهيلا لعملية إطفاء هذه الحرائق وحفاظا على السلامة العامة. والخطوط المعزولة حتى الساعة هي:

• زهراني- عرمون 220 ك.ف.

• صيدا- عرمون 220 ك.ف.

• جية- بصاليم رقم 3 و4 توتر150 ك.ف.

• جية- جمهور رقم 1 و2 توتر150 ك.ف.

إضافة الى احتراق خط أوّلى- جمهور رقم 1 و2 وعزل خط أوّلي- بيت الدين 1 و2 توتر 66 ك.ف. التابعين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

كما تعطل بفعل الحرائق عدد من مخارج التوتر المتوسط في ساحل الشوف.

وبنتيجة عزل الخطوط المذكورة، اضطرت المؤسسة إلى تخفيض إنتاج معمل الزهراني إلى حوالي 100 ميغاوات بحيث يغذي فقط منطقة الجنوب، إضافة الى توقيف الباخرة المنتجة للطاقة والمحركات العكسية في الجية، اما معمل الجية الحراري فيعمل بطاقته الدنيا ويغذي فقط محطتي الدامور وسبلين.

بناء على ما تقدم، انخفضت التغذية بالتيار الكهربائية بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها بيروت الإدارية، على أن يعود الوضع الى طبيعته بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق.