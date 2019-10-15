الغريب: الوقت الآن للتكاتف وبذل أقصى الجهود لحماية أهلنا وأرواحهم

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علّق وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عبر حسابه على "تويتر" على الكارثة الناتجة عن الحرائق في الجبل وفي عدد من المناطق اللبنانية، فقال: "حرائق تأكل نيرانها غابات وأحراج الشوف وعاليه والجبل وعدد كبير من المناطق في لبنان.. الوقت الآن ليس للوم أحد ولا لإظهار فشل الحكومات المتعاقبة.. لكن من المؤكّد أنّ ثمن الطوافات وصيانتها أقلّ بكثير من ملايين الهدر التي تُصرف هنا وهنالك".

وتابع: "الوقت الآن للتكاتف وبذل أقصى الجهود لحماية أهلنا وأرواحهم وأراضيهم من نيران الغضب..

والدعاء كل الدعاء بأن يلطف الله بوطننا فوحده قادر على ذلك