حاول ابتزازه بصور ومحادثات استحصل عليها من الفيسبوك... وهذا ما حصل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 3/7/2019 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من أحد المواطنين لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مجهول بجرم ابتزاز مادي وجنسي وتهديد بنشر صور وفيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.



بتاريخ 16/8/2019، ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب المذكور بالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تم تحديد هوية المشتبه به ويدعى:



ب. ح. (مواليد 1997، لبناني)



الذي حضر إلى مكتبنا بعد استدعائه بتاريخ 11/10/2019، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبإقدامه على ابتزاز المدّعي عبر استخدام رقم خلويّ وإرسال رسائل تهديدية قصيرة اليه، وعبر تطبيق Whatsapp بإرسال محادثات وصور مركّبة تخصّه استحصل عليها من حسابه على موقع Facebook ، وذلك بطلب من المدعوّة ي. ع. سورية الجنسية مجهولة باقي الهوية. كما صرّح بأنها غادرت الى سوريا منذ حوالي الثلاثة أشهر، والتي كانت قد استحصلت على فيديو عائد للمدعي دون ثياب كونها كانت على علاقة حميميّة معه. كما اعترف أنه تلقّى من ي. ع. مبلغ /250/ د.أ مقابل الإبتزاز، كانت قد أخذتهم من المدعي.



أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.