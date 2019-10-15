بدل كلّ شجرة احترقت سوف نزرع شجرتين.. البستاني: الشوف الأخضر يحترق، وقلبنا يحترق معه

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غرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

"نطالب الجميع ببذل كل ما في وسعهم لإخماد الحرائق في الشوف المشرف الدبية الدامور وغيرها لأن أرواح أهلنا وممتلكاتهم في خطر مع تقديرنا الكامل لكل الجهود المبذولة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لا سيما الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني في عمليات الإطفاء والإنقاذ والإجلاء والإسعاف."

وأضاف: "تتكرّر الحرائق في لبنان في اخر كلّ موسم صيف، و كلّ سنة نكتشف ان الطوافات التي تمّ شراؤها بحاجة الى صيانة.

تم إبلاغنا اليوم انّها ليست مناسبة ، فلنقم بدراسة جديّة حول هذا الموضوع وليكن تأمين طائرات لمكافحة الحرائق في صلب الموازنة فهذا امر ضروري جدّاً.

احراجنا هي ثروتنا."

وكتب: "الشوف الأخضر يحترق، و قلبنا يحترق معه.

عهداً لنا ان نعيد الاخضرار اليه في اسرع وقت وبدل كلّ شجرة احترقت سوف نزرع شجرتين."