living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما كشفه مدير عام الدفاع المدني عن الحرائق!

15
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أن هناك حوالي 104 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، وطلب من المواطنين مساعدة عناصر الدفاع المدني في إخمادها، لافتا الى ان هناك 200 سيارة تعمل على كافة الاراضي اللبنانية.


وتحدث خطار في حديث تلفزيوني، عن سقوط 5 اصابات طفيفة تم معالجتها، ولفت الى انه في كل دول العالم التي لديها امكانيات ضخمة لا تقوم بفعل افضل مما قمنا به. واعلن انفجار 20 لغم جراء الحرائق في منطقة الشوف. ولفت الى ان هذا الحريق لم يمر على لبنان منذ عشرات السنوات، وهذا الوقت من العام هو الاصعب، وقمنا بالتواصل مع كل المعنيين لاطفاء الحريق.


واعلن ان الوضع تحسن بعد انخفاض سرعة الرياح واعادة عمل الطيران، واكد ان الحريق الذي يشتعل عند الساعة 1 ليلا عليه العديد من علامات الاستفهام، ونحن نترك باقي التفاصيل للتحقيقات ونعمل الان للخروج من الوضع المأزوم، وتحديد الاسباب تاتي في وقت لاحق. واشار الى ان بقعة الحريق كبيرة جدا ونن نتحدث عن كيلومترات عديدة جراء سرعة الرياح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout