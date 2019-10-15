بعد الحرائق المتتالية.. هذا ما كشفه رئيس مصلحة الأرصاد الجوية!

A + A -

أشار رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبة الى ان "درجات الحرارة وصلت أمس إلى 38، والحرارة المرتفعة تؤدي إلى تأجيج الحرائق في لبنان".



وأعلن ان "الرياح الجافة ستخف ابتداء من يوم غد الأربعاء"، لافتاً الى ان "الحرارة تخطت معدلاتها بكثير في مثل هذا الوقت من السنة".



يذكر ان حرائق هائلة تجتاح بلدات قضاء الشوف عموماً ومنطقة الدبية خصوصاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح، حيث اتت الحرائق على مساحات كبيرة من الاحراج والبيوت، ما دفع عدد كبير من المواطنين الى افتراش الطرقات والساحات العامة.