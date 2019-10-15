التيار في مونتريال احتفل بذكرى 13 تشرين

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قامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر قداساً الهياً لذكرى شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في كاتدرائية مار مارون ترأسهالمطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة وشاركه الأب دانيال فارس بحضور فعالية سياسية كندية ولبنانية ورؤوساء الجمعيات والإعلاميين، المناصرين و الأعضاء.

في عظته أشاد المطران تابت بالجيش اللبناني وجهوده العسكرية والأمنية والوطنية ليؤمن لنا لبنان سيد حر مستقل

ثم توجه لفخامة رئيس الجمهورية قائلاً:

بإسم كل منتشر لبناني نقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولقائد الجيش وأركانه وضباطه وأفراده، حماكم الرب وازركم في سعيكم أمام الضمير والوجدان ومع كل فرد امن أفراد شعبنا اللبناني في السهر على مصير لبنان ومسيرة الحفاظ عليه ومسار أمنه ورغد العيش فيه.

من الواضح أن طريق الحفاظ على إستقلال لبنان بحدوده ال- ١٠٤٥٢ كلم ٢ طويل، ولا غرو أن الجيش اللبناني بإستعداداته الايديولجية ومناقبيه وأفراده وجهوزيتهم للذود حتى الشهادة عنه، هو ركن أساس، حتى اليوم، ضمان لهذه المسيرة.

ثم شكر منسقي الإنتشار في التيار الوطني الحر في لبننب وكندا للمبادرات المشكورة من أجل التنسيق مع المطرانية وخص بالشكر منسقية مونتريال للتعاون الوثيق وأضاف مشدداً:

نأتمن ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل في سعيه الدؤوب ليشعر المنتشر اللبناني أنه مساوٍ للبناني المقيم، في الحقوق والواجبات.

إن تسهيل عملية إكتساب الجنسية اللبنانية حلقة مهمة دونها صعابها من مسيرة الألف مل في تمكين لبنان وصموده التاريخي والجغرافي والسياسي في وجه كل من تسوغه نفسه خلاف أو عكس ذلك.

وإذ يبقى الجيش ضامن وحدة اللبنانيين، في سراتهم وضراتهم الوطنيين، ندعو أركان الدولة، موالات ومعارضة، يميناً ويساراً، إلى الترفع عن مصالحهم الخاصة دون تلكؤ والنثت عميقاً إلى ما ينظر البلد... فمع الجيش وشهدائه في هذا اليوم، نثمن ما يقوم به من مبادرات ليبو لبنان وطن سلام وفرح وتلاقي، وملء مصابيح اللبنانيين بالروح الوطنية والسهر على حدوده وأولاده حتى الشهادة.

تلى القداس لقاء ولقمة رحمة عن أرواح الشهداء في قاعة الكنيسة. بعد النشيد الوطني الكندي واللبناني، تلاه فيلم مصور عن مجزرة ١٣تشرين الأول ١٩٩٠. كما رحّب المطران تابت بالحضور شاكرهم على وجودهم بضيافته كما في كل عام.

ثم ألقت السيدة ريما المقداد، منسقة التيار الوطني الحر في مونتريال كلمة وجاء فيها ترحيباً بالحضور تلتها كلمة مؤثرة عن المناسبة فقالت:

أهلًا و سهلاً بالجميع،

منشكر حضوركم معنا اليوم و تلبيتكم دعوتنا للصلاة على انفس شهداء جيشنا الأبطال، و احياء ذكراهم.

سيادة المطران بول مروان تابت، منتشكر استقبالكم الدائم لالنا و عطول فاتحلنا باب الكاتدرائية و الابرشية، النا و لكل أولاد الجالية، و بحباشكر كمان من كل قلبي الأب شربل جعجع على كل التسهيلات يللي قدّما لنقدر نعمل قداس يليق بقيمة الشهداء.

الحضور الكريم، أصدقاء، مناصرين و رفاق بالتيار الوطني الحر، منتشكر حضوركم.

نحن مجتمعين اليوم متل كل سنة، و لآخر نبض فينا، لنتذكر شهداء الجيش اللبناني و أنصار الجيش، مع رفاقنا بلبنان، و بالتزامن معقداسنا في ٣١ قداس بالانتشار لأحياء ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠.

كل واحد منا عاش هالفترة أو روحيتا، ما فيه الا انو ينتقل بهالنهار بذاكرتو ووجدانو لعندن، لعند شباب بعمر الورد راحوا ليبقى لبنان،استشهدوا دفاعاً عن ارض الوطن، سقطوا بطيران المحتل ومدافع الغدر والتآمر الداخلي، وجريمتهم الوحيدة أنن رفضوا يخضعوا لجيشالمحتل ويكونوا تابعين وما قبلوا الا انو يقاتلوا ليصير لبنان سيد، و حر و مستقل.

من ٢٩ سنة ظلمة ١٣ تشرين عتّمت قلوبنا

من ٢٩ سنة تم استهداف الجيش اللبناني وكل وطني شريف.

من ٢٩ سنة الطيران السوري و بتغطية اسرائيلية وتواطؤ من بعض المتضررين من حلم الوطن قصفوا قصر الشعب

من ٢٩ سنة راح يوسف يلاقي رفاقه بضهر الوحش، ودع أمه و ما رجع..

من ٢٩ سنة رفيقنا فادي و غيره انصابوا برصاص الاحتلال..

من ٢٩ سنة بيي ودع رفاق سلاح واعز أصدقائه على المطار و قلن بشوفكن بس ترجعوا، ومات بيي قبل ما يرجعوا

من ٢٩ سنة فات الجيش السوري على قصر بعبدا و على وزارة الدفاع

من ٢٩ سنة اتفق العالم كله ليلغي حالة العماد عون وهالتو..

من ٢٩ سنة خسرنا معركة بس ما خسرنا حرب..

من ٢٩ سنة و من تحت انقاض ١٣ تشرين خلقت الحركة العونية بلبنان وبالعالم كمان

من ٢٩ سنة بلش شعب لبنان العظيم نضاله المستمر واللي بعد ما خلص.

لما سمانا الجنرال عون بشعب لبنان العظيم كان قاصد هيدي القدرة على النهوض من الكبوات ومواجهة الواقع بتصميم وإيمان، ودحرالمخاطر عن الوطن، والالتفات للمستقبل وعدم الوقوع في الاحباط والسلبية.

اليوم و من ٢٩ سنة في ناس بالبلد و برات البلد حابي تزرع فينا الإحباط، في ناس من ٢٩ سنة لهلق بدا ايانا نفل، و مزعوجة منا، بتعرفواليه مزعوجة؟ لان صوت الحق مزعج،.لان لما يكونوا هني على مواقع التواصل الاجتماعي عم يكبوا شائعات و ينظّروا و نحن عم نشتغل،بيبينوا على حقيقتهم... اللي كانو عم يغتالوا سيادة البلد من ٢٩ سنة و سلموا للاحتلال، اليوم عم يحاولوا يغتالوا اقتصادياً بالشائعات والعرقلة بس نحن ما فلينا من ٢٩ سنة و باقيين و مش فالين، باقيين نشتغل و ننفذ، لنوصل للبلد اللي حلمنا و منحلم في. بلبنان في ناسبتخون و ناس بتسرق و ناس بتعرقل و ناس بتنظر، و في ناس بتشتغل، مش كل الناس متل بعضها، و مش كلن يعني كلن، نحن من الناساللي بتشتغل، نحن اخوات يوسف وفادي، و ولاد الشهداء اللي سقطوا، نحن ولاد مدرسة الرئيس ميشال عون، و نحن ضمانتها، نحن مامنعرف الهزيمة، و لا من خاف من الموت، حالة البلد الاقتصادية صعبة؟ أكيد. مؤامرة توطين الفلسطينيين و النازحين السوريين حقيقة؟ أكيد. بس نحن بعكس البعض عم نشتغل لإنقاذ البلد ونحقق قيامتو وايماننا كبير انه قادرين. رئيس حزبنا، معالي الوزير جبران باسيل ، و لماغيرنا صار عم يحسب كم ملياردير بكلف التوطين، كان هوي عم يبرم العالم ليقلن انو العودة حق ولا عودة عن حق الفلسطينين بارضهن ومن على منابر العالم كله عم يقول انو النازحين السوريين لازم يرجعوا على بلادهم بأمان.

رفاقي ورفيقاتي بالتيار الوطني الحر، نحن متل ما قال رئيس حزبنا، لا تبع اميركا و لا تبع اسرائيل و لا تبع سعودية ولا تبع ايران و لا تبعحدًا، نحن تبع لبنان، لبنان و بس، انتو وين ما بتكونوا بتمشوا راسكم مرفوع، برئيس جمهوريتنا ومؤسس حزبنا، اللي ما بينشرا ولا بينباع،برئيس حزبنا اللي ما بيوقف شغل لا ليل و لا نهار، لا بلبنان و لا برات لبنان، انتو شباب وصبايا التيار الوطني حر، ما بتيأسوا و لابتستسلموا و لا بتفلوا، انتو بتكملوا وما في شي بيوقفكم!

رفاقي و رفيقاتي بمونتريال، كندا طبعاً بلدنا التأني، و نحن بالجسد بعاد بس لبنان بقلبنا ووجدانا و لا يوم تركنا، عنا استحقاقات كتيرناطرتنا وأنا أكيدة انه انتو متل ما كنتوا، دايماً على الوعد،. احدهم من يومين تذكر انو في لبنانيين بالانتشار، رئيسنا هو الوحيد، و من كذاسنة ، اللي عرف قيمة الانتشار، التيار الوطني الحر بلش كحركة نضالية من الانتشار، التيار و لبنان بحاجة الكن، نحن هدفنا نعمل لبناناحلى بلد بالعالم ورح نعملوا شاء من شاء و ابى من ابى. و متل ما قلت ب ٢٩ أيلول بقداس شهداء لبنان اللي نظموا اللقاء التشاوري، رغمالماضي المرير و القاسي نحن ما عنا خيار الا نعيش كلنا سوى، نحن ما بدنا حدًا يفل، حتى اللي حابينا نفل من قلكن خليكم، نحنا لبنانينببعضنا و لازم نبقى سوا، لبنان لالنا كلنا، ايدنا مفتوحة للجميع من دون استثناء، ايدنا دايماً مفتوحة بس نحن عن مبادئنا ما من زيح.

المناصرين و محبي التيار الوطني الحر، بعد عنا شغل كتير، وعدنا لشهداء ١٣ تشرين بعد ما تحقق بالكامل و المشوار طويل، هني ماتواليحي لبنان، بدعيكن تنتسبوا معنا وتساعدونا و وتكملوا المسيرة لبلشوها شهدائنا.

عشتم، عاش التيار الوطني الحر، عاشت كندا، عاش لبنان.