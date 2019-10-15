التيار في أوتاوا احتفل بذكرى 13 تشرين

A + A -

بالتزامن مع الاحتفال المركزي لذكرى شهداء ١٣ تشرين في الحدث غصت كنيسة مار شربل المارونية في العاصمة الكندية اوتاوا وبدعوة من هيئة التيار الوطني الحر .

أقيم احتفال وذكرى شهداء ١٣ تشرين تقدم الحضور سعادة السفير اللبناني في كندا الاستاذ فادي زيادة ،والعميد جوزيف القزي ممثلا النائب اسعد درغام ،والمستشار الاول في بلدية اوتاوا السيد الياس شنتيري، ومنسق العام المهندس جهاد دواد ،منسق اوتاوا السيد مارون عون وحشد كبير من المحازبين والمناصرين في الجالية ، ترأس الذبيحة الإلهية الأب هنري عماد .

بعد القداس ألقى العميد قزي كلمة التيار وجاء فيها .

سعادة سفير لبنان الأستاذ فادي زيادة ، حضرة المستشار ايلي الشنتيري رفاقي في التيار

حضرة....

أيها الحفل الكريم

١٣ تشرين أرادوه نهاية للبنان... فكان البداية

متل كل سني عم نلتقي بهالتاريخ، وبكل كنايس لبنان والانتشار

تا نصلّي ونتذكر شهداؤنا ، وتا نخبّر ولادنا وأحفادنا أسطورة هالوطن

اللي كلّف تعب ودم وشهاده.

تا يعرفوا شهداؤنا اللي عايشين بضميرنا، وتا يعرفوا عائلاتن ورفاقن، انو ما رح ننسى تضحياتن وتعبن وسهرن، وكل القلق اللي عاشوا هيديك الفترة.

كتار ظنوا انو لبنان ، تم دفنو ب ١٣ تشرين من ٢٩ سنة ...بس اللي صار انو وقتا انروت الأرض ، بدم الشهدا ودموع الأمهات واليتامى، وأينعت وزهّرت كرامة وعنفوان.

لبنان عم يعيش ايّام صعبة من تاريخو

بوقت اللي قدرنا كسرناهن ب ١٣ تشرين العسكري والسياسي

ما رح نخليهن ينتصروا علينا، بتشرين اقتصادي ومالي

نعم اللي وصلنا لهون ، هوّي نتيجة سنين طويلة ، من تحكم المافيات والميليشيات

اللي انتقلوا من الجبهات والمتاريس، الى الإدارات ومؤسسات الدولة.

حاولوا يعرقلوا وصول العماد عون الى بعبدا

وبس ما قدروا يمنعوا وصولو

بلّشوا بالمكايد والمؤامرات

اللي عم يصير ما بيستهدف بس التيار الوطني الحر والرئيس

اللي عم يصير بيضرب الوطن، وبحطّم اقتصادو وبِذِل وبهجّر شعبو

اللي عم يصير من تحركات وإضرابات واعتصامات مش بريء

ما عم نفهم قصة الدولار وكيف بتشعل، وبعد كم ساعة بتنطفي

كلنا منعرف مين خلف هالنقابات ، ومين هني مافيات الاستيراد بالبلد

عم نعيش الإشاعات الكاذبة ، ورمي تِهم الحرام لضرب سمعة لبنان

فخامة الرئيس، ما بيترك منبر ولا مناسبة ، إلا ما بتكون القضية اللبنانية بالأولويات.

من نازحين ولاجئين، للتعديات عالحدود البرية ، لترسيم حدودنا البحرية ، والحفاظ ع ثرواتنا من نفط وغاز... لحق المواطن بحياة حرة وكريمة.

لكل المشاكل الموروثة ، والعرقلات اللي بترافقها ، بالكهرباء والنفايات والعمال الأجانب ، بالكسارات ووقف النهب وسرقة المال العام

من سنة ال ٢٠٠٥ نحنا بلا موازنة ولا قطع حساب، وبس حاولنا بعض الإصلاحات بموازنة ال ٢٠١٩ تحالفوا كل الفاسدين، وما خلوا يصير إصلاح.

ما رح نقبل إلا بموازنة إصلاحية ، بتلغي كل صناديق ، وهيئات ، ومجالس الهدر والسمسرات.

ما رح نمشي بموازنة ، إلا اللي بتوقّف الهدر الجمركي والضريبي ، وبتضبط إيرادات الدولة وبترد الأموال المنهوبة .

موازنة بتجبي رسوم الأملاك البحرية ، وبتوقّف الفساد والرشاوي ، وبتحفظ حق وكرامة المواطن والوطن ، وبتسأل كل واحد عن ثروتو.

اكيد في عنا مشاكل، بس رح تتحلحل ..ووين بالعالم ما في صعوبات ومشاكل؟

مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون شايفين الأمل كبير والإيمان اكبر.

مع جيشنا الأبي وعمادو المغوار، ووزير خارجيتنا الما بيهدا المهندس جبران باسيل ومع الأوادم وولاد الخير بالبلد.

منشكركن كلكن ع حضوركن، ومنشكر شباب التيار الوطني الحر، والأستاذ مارون عون منسق اوتوا لتقديمن هالقداس .

منشكر الرب على نِعمو علينا، ومنعيدكن بعيد الشكر الكندي

من قلبي بشكر سعادة النائب الصديق اسعد درغام، اللي كلفني شرف تمثيلو ، تا يشاركنا هالمناسبة الوطنية.

منشكرالابونا عماد وكل اللي شاركونا هالصلاة

نحنا ناس منعيش رجاء القيامة من تحت التراب ومش رح نيأس ابدا ونحنا احياء

وليكن ذكرهم مؤبدا

بعدها تم وضع إكليل زهر عن نفس ارواح الشهداء أمام تمثال العذراء على مدخل الكنيسة