التيار في سيدني احتفل بذكرى 13 تشرين

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أقام التيار الوطني الحر- هيئة سيدني، قداساً إلهياً لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني وموتى التيار الوطني الحر في أستراليا. وذلك يوم الاحد ١٣ تشرين الأول٢٠١٩ في كنيسة دير ما شربل بانشبول. احتفل بالذبيحة صاحب السيادة المطران أنطوان شربل طربيه يعاونه النائب العام الأبرشي الموسنيور مارسيلينو يوسف ورئيس دير مار شربل الاب شربل عبود، وذلك بحضور سعادة قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون وسعادة القنصل ريمون الشملاتي وممثلون عن الاحزاب اللبنانية: (حركة أمل، الكتائب اللبنانية،القوات اللبنانية، تيار المستقبل، المردة، حركة الاستقلال والوطنيون الأحرار)، المجلس الماروني والرابطة المارونية، رئيس الجامعة الثقافية السيد ميشال الدويهي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في سيدني السيد جو خطار، رئيس تحرير جريدة التلغراف السيد طوني القزي

ممثل الوكالة الوطني في استراليا السيد سايد مخايل، جريدة المستقبل السيد جوزيف الخوري والدكتور جميل الدويهي،

رئيس تحرير جريدة النهار السيد أنور حرب،

رئيس تحرير مجلة The Middle East Times السيد كميل شلالا، المنسق الفدرالي للتيار الوطني الحرّ في استراليا السيد شربل راضي وعضو المجلس الوطني عن استراليا في التيار السيد طوني طوق ووفد من مكتب التيار هيئة كانبيرا برئاسة السيد نخلة عون، كما شارك أيضاً أصحاب مؤسسات وجمعيات ورؤساء بلديات وساسة أستراليين منهم النائب عن غرانفيل جوليا فين، بالإضافة إلى حضور بعض من عائلات الشهداء (عائلة الرقيب الاول الشهيد نبيل فارس، عائلة العريف الشهيد جوني نصيف و عائلة العريف الشهيد بسام شاهين)وحضور حاشد من أبناء الجالية اللبنانية.

قرأ الرسالة بالعربية سعادة قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون و بالانكليزية السيدة جاسمن ديب.

وفي عظته استهل سيادة المطران انطوان شربل طربيه المناسبة مرحباً بالاب الدكتور شربل عبّود، الرئيس الجديد لدير مار شربل ، الذي يشارك معنا ولاول مرّة في القدّاس الالهي، داعياً الرب ليرافقه في مهامه من خدمة رعيّة مار شربل ورئاسة الدير وتدبير شؤون دار المسنين ومعهد مار شربل بالتعاون مع جمهور الاباء والاخوة الرهبان:"إنها انطلاقة جديدة لرسالة الرهبانية اللبنانية المارونية هنا في اوستراليا ، حيث تسعى الرهبانية من خلالها الى مواصلة حضورها وعملها في ابرشيتنا المارونيّة، تمجيدا لله وخدمة للانسان."

وتابع سيادة المطران رافعاً صلاته قائلاً: "نصلي ايضا في هذا الاحد المبارك وبدعوة من اخوتنا في التيار الوطني الحر، لاجل شهداء الجيش اللبناني الذين ماتوا دفاعا عن سيادة واستقلال لبنان، ونذكر بنوع خاص الشهداء الذين سقطو في مثل هذا اليوم منذ تسعة وعشرين سنة، اي في 13 تشرين الاول سنة 1990 ، والذين نالو اكليل المجد، مجد الشهداء الشجعان والابطال الذين رفضوا الاستسلام وناضلو حتى النهاية، وملؤوا مصابيحهم زيت بطولة وشرف ووفاء لوطنهم، دفاعا عن حريّة شعبه وكرامته. ونحمل في صلاتنا اليوم الجيش اللبناني الابي، قيادة وافرادا، سألين الله ان يبقيه العين الساهرة على لبنان والدرع الواقي المدفاع الحقيقي عن كل شبر من ارضه، وان يمنّ على قائده العماد جوزف عون بالحكمة والشجاعة ليقف بوجه كل الاعداء الطامعين بوطن الاباء والاجداد."

ثمّ دعا الجميع للصلاة عن نية شهداء الجيش اللبناني الذين قدّموا بسخاء احبائهم على مذبح الشهادة، ليبقى الوطن. وتعزيتهم الوحيدة هي ان يروا هذا الوطن الحبيب حرا سيدا مستقلا. كما نصلي من أجل العسكريين الأسرى وعودتهم إلى عائلاتهم التي يشتد ألمها يوما بعد يوم سائلين الله ان يخفف من آلامهم.

وتابع:" تأتي الذكرى هذه السنة ولبنان امام تحديات كبيرة وعلى ابوابه ازمة اقتصادية خطيرة ، تدعو كل اللبنانيين وخاصة القادة السياسيين الى الترفع عن الانانيات والمصالح الانيّة، والالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عماد الوطن والحاضر ابدا للدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ، لوضع خطة اقتصادية مشتركة وبالتعاون مع رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، لانقاذ لبنان من خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وقداسنا اليوم هو ابعد من ان يكون فقط تذكار لشهداء الجيش اللبناني ، انما هو وقفة تأمل امام من خاضوا نضال الشرف والتضحية والوفاء وامتزجت دمائهم بتراب الوطن ، فأصبحت ارضه مقدسة وحدوده عصيّة على الاعداء. وهذه الذكرى لا تكتمل لا بأنطلاقة مسيرة جديدة تجمع بين اللبنانيين وتوحدهم على محبة لبنان لا بالكلام واللسان انما بالعمل والحق.”

في الختام ذكّرَ سيادة المطران طربيه بقول القديس يوحنا فم الذهب : "لا تتفاجأوا اذا قلت لكم ان الاستشهاد هو معموديّة. فكما أن المعمدين يغتسلون بالماء عربون الحياة الابدية، كذلك الشهداء يغتسلون بدماءهم لنيل اكليل المجد في الملكوت السماوي. لهذا نجدد صلاتنا في هذه الذبيحة الإلهية لراحة نفوس كل شهداء لبنان خصوصا شهداء الجيش اللبناني، ونرجوا لهم جميعاً إكليل المجد في السماء، ولأهلهم العزاء والسلوان. وكما يتلاقى الشهداء في المجد السماوي، نصلي معا لتكون هذه الذكرى باعثا للوحدة والتفاهم والتلاقي بين اللبنانيين مقيمين ومنتشرينا، فنضمن بقاء وطن الارز عزيزا قويا، بنعمة وبركة الثالوث الاقدس ، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. أمين”

تلا القداس لقمة رحمة ..رحب خلالها منسق سيدني في التيار شربل ديب بالجميع وعرض بعدها فيديو من وحي ذكرى شهداء١٣ تشرين الاول ١٩٩٠.

يشكر التيّار الوطني الحرّ هيئة سيدني كلّ من حضر للمشاركة بالصلاة عن انفس شهداء ١٣ تشرين وكلّ من يسعىى دائماً لجعلها ذكرى و"جَمعة" مميّزة.