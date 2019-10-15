باسيل لم يُعِر كلمة ابو فاعور اي انتباه

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قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ وزير الخارجية جبران باسيل ظل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، مُنكَبّاً على درس الموازنة، ولم يُعِر كلمة ابو فاعور اي انتباه، فيما اشار رئيس الحكومة الى ضرورة عدم اثارة اي مواضيع خارج جدول الاعمال، ولم يعلّق أحد من الوزراء على كلام ابو فاعور.

واشارت الى انّ باسيل استكمل مناقشة نقاط اساسية في الموازنة، ومناقشة نقاط مرتبطة بها، وأكد موقفه السابق المشدّد على وجوب إقرار الموازنة مقرونة بالاصلاحات. واكدت انّ كلام وزراء «القوات» اللبنانية جاء متجانساً مع مطالب باسيل بالنسبة الى الموزانة.