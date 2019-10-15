إخماد حريق جبل النفيسة في عكار

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تم إخماد حريق جبل بلدة النفيسة العكارية، بعد حوالي ست ساعات من إندلاعه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الحريق امتد بسبب سرعة الهواء الى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد العكاريتين وبالقرب من المنازل ولكن الحريق أهمد أخيرا بعد جهود مضنية قام بها "الدفاع المدني" ومتطوعوه في مراكز حلبا وخريبة الجندي وببنين العبدة وبزبينا وبمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة والبلان ولامس المنازل في البلدات الثلاث، وكاد يصل الى أعمدة الإتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل.

ويعمل الآن "الدفاع المدني" على تبريد المساحات التي إحترقت خوفا من تجددها.