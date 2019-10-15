عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019

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الأخبار: شرق الفرات: واشنطن «تؤخّر» تقدم الجيش السوري

جنبلاط في الشارع: اختراع عدو وإحراج رئيس الحكومة | الحريري «يحرد» بعد فشله في زيادة الـ TVA

البناء: إيران تؤكد تحسّن العلاقات مع الإمارات... وبوتين يسعى في السعودية لحوار الرياض وطهران

الجيش السوري يصل الحدود مع تركيا شرقاً وغرباً ووسطاً... وأردوغان يتراجع عن مواجهته

الحريري يربط موقفه من مبادرة باسيل بالنتائج... و«القومي يدعو للانخراط في مواجهة الغزو التركي



اللواء: باسيل يُفجِّر مجلس الوزراء.. و«المزايدة المسيحية» تصيب الموازنة!

الحريري يرفع الجلسة إلى لا موعد.. والإشتراكي في الشارع يطالب باستقالة عون



النهار: استنفار واسع في مواجهة التهويل



الديار: الحدث في سوريا «والانفجار» في بيروت: «الاشتراكي» «يكسر الجرة» مع العهد

باسيل الى دمشق وزيرا للخارجية.. والحريري «يتنصل» ولا يمانع الزيارة..

عدم الاصلاحات سيكلف المواطن اموالاً... وجلسة «متوترة» لا تسقط الحكومة



الجمهورية: تعثر حكومي عشية استحقاق الموازنة



the daily star: Protest against Bassil rhetoric

l'orient le jour: Hariri choisit d’éviter l’épreuve de force avec Bassil