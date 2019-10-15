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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019

15
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اللواء: أسرار


أسرار
يعود القرار لدولة كبرى في مسار الحركة على معابر دول المنطقة، بما في ذلك حركة الشاحنات والبضائع اللبنانية..


غمز
يواجه حزب بارز خيارات صعبة في ما يتعلق بتصعيد المواجهة السياسية بين مكوّنات الحكومة!


لغز
تنفي مصادر مصرفية بشدّة ما يُحكى عن تقارير تطيح بالاستقرار المالي، وتؤدي إلى انهيار نقدي.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر وزارية إنّ الذين عارضوا كلام الوزير جبران باسيل في الجامعة العربية والحدث حول سورية واستعادة مقعدها في الجامعة العربية واعتزامه زيارتها لن يتجرّأوا على طرح معارضتهم للنقاش في اجتماع الحكومة لأنهم يعلمون أنّ ذلك قد يؤدّي لطرح الأمر على التصويت وبالتالي حصول كلام باسيل على دعم أغلبية حكومية تجعل منه قرار ملزماً للحكومة…

 

كواليس

قالت مصادر كردية إنّ بعض المرتبطين بقوة بالعلاقة مع الأميركيين من قادة «قسد» حاولوا الضغط ليكون القرار بالتعامل مع عزم الدولة السورية إرسال جيشها شمالاً بالإعلان عن عدم التنسيق وعدم المواجهة والإستعداد لتأمين طريق العبور إلى النقاط الحدودية مع الأتراك والحفاظ على صيغة الحكم الذاتي التي تقيمها «قسد» في مناطق سيطرتها، لكن الحزم الذي وصلت عبره رسالئل دمشق أسقط مقترحاتهم…

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