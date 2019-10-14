باسيل: نحن قوة عظيمة قادرة على تغيير وجه الشرق

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قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن “أخطر العنصريات إثنتان: اسرائيل التي تحتل أرضاً مشرقية والإرهاب التكفيري الذي يحتل عقولاً منغلقة”، مضيفاً: “نحن لا نعزل أحداً ولا ننغلق على أنفسنا لكننا نعزل كل عنصرية تناقض تاريخنا المشترك، نحن أهل المشرقية التي يجب أن تكون تكاملية في الاقتصاد في ما بيننا ومع جيراننا ومحيطنا”.

باسيل وفي كلمة له خلال عشاء اللقاء المشرقي أكد أن “مشرقيتنا تحتضن لبنان دولة تنوع وحريات ونموذج حياة ديموقراطية، يقدم للمشرق صيغة لحل مشاكله بالحوار لا بالعنف”، مشدداً على إننا “قوة عظيمة قادرة على تغيير وجه الشرق ووجهته واستيلاد كيان مشرقي نموذجي وفاعل شرط ان نوحد اهدافنا وننتظم في مشروع حضاري مستقبل، وفي جبهة مشرقية معاصرة تقدم لمنطقتنا وللعالم قيمة انسانية مضافة