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سالم زهران: كل الحذر من تلميع صورة ⁧‫كنعان ناجي‬⁩ تمهيداً لإطلاق سراحه

14
OCTOBER
2019
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كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران بالتواريخ والتفاصيل جدولاً يتضمن المسار القضائي الكامل للإرهابي كنعان ناجي وغرد على صفحته على تويتر قائلاً: "كل الحذر من تلميع صورة ⁧‫كنعان ناجي‬⁩ تمهيداً لإطلاق سراحه، وهذا جدول مفصل بخمس دعاوى قضائية بتهم إرهابية شتى منها قتل عسكريين.‬
وأضاف زهران "وعليه، فإن محاولة تهريبه من قفص المحكمة العسكرية تذكرنا بالإرهابي شادي مولوي والسيارة الوزارية التي أقلته من السجن ليقتل من بعدها عسكريين ويفر من وجه العدالة.."

يذكر أن الدعاوى الخمس بحق ناجي كان أولها عام ٢٠٠٧ بتهمة الإنتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة حربية وثانيها عام ٢٠٠٨ بتهمة شراء أسلحة حربية مختلسة ونقلها وتخبئتها، أما الدعوى الثالثة فكانت عام ٢٠١٨ بتهمة الإنتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة ومشاركته في معارك ضد الجيش اللبناني مما تسبب بقتل وجرح عسكريين، وفي نفس العام رُفعت دعوى ثانية بحق ناجي بتهمة الإنتماء إلى جماعة جند الله الإرهابية ومجدداً المشاركة في معارك وإطلاق النار على مراكز الجيش اللبناني في طرابلس وتخريب ممتلكات، أما الدعوى الخامسة فكانت في دائرة التحقيق العسكري عام ٢٠١٩ بتهمة الإرهاب وقتل العسكريين وتجارة الأسلحة.

يذكر أن التحقيقات في ملف الإنتحاري عبد الرحمن مبسوط الذي قام بعملية إنغماسية في طرابلس كانت قد أشارت إلى تورط ناجي في العملية، وعليه تم توقيفه.

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