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أنتم ثورة الوطن وثروته (شربل فرنسيس)

14
OCTOBER
2019
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أنتم ثورة الوطن وثروته
أتمنّى على كلّ ناشط فايسبوكي أو عونيّ أو وطنيّ شريف أن يقرأ، ويفهم، ويعمل بوحي هذا النصّ. (شربل فرنسيس)
عظيمًا كان مشهدُ الوفاء في الحدث لشهداء 13 تشرين، يوم أمس.
مُشرّفًا كان التفافكم حول سيّد العهد، ليفهم القاصي والداني، أنّه ممنوع أن تُلوى زند الرئيس، طالما فينا عرقٌ ينبض بحبّ الوطن.
ونادرًا بل فريدًا ومميّزًا كان التزامكم بتلبية نداء التيار الوطنيّ الحرّ، في مشهديّة من الحشود النادرة على الساحة اللبنانيّة، للردّ على الإشاعات، ومحاولات تشويه صورة التيار الوطنيّ الحرّ. ما يُلزمكم بما يليق بكم، وبتاريخكم المُشرّف، وبأخلاقيتكم المعهودة المستمدّة من فخامة القائد المؤسّس.
فرجاءً، لا تنحدروا إلى مستوى السخافات التي يسعى البعض أن يوقعكم فيها، وابقوا على روعة المشهد الذي رسمناه معًا ليل أمس. ولا تتلهّوا مُجدّدًا بالردّ على الإشاعات، والسخافات، ولا تقابلوهم بالمستوى الهابط الذي يرشقونكم به، عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ على أنواعها. فما هذا كلّه إلا لأنّهم اشتاطوا واغتاظوا من عظمتكم في الولاء والوفاء، للبنان ولسيّد العهد، وللتيار الوطنيّ الحرّ، الذي يعوّل عليكم دائمًا في المعارك المفصليّة المصيريّة. وما كلّ هذه الحفلة من الجنون، ومحاولات التعميّة عن خطاب جبران باسيل إلاّ لأنّهم فهموا الخطاب في الشكل والمضمون، وتأكّدوا أننا عازمون على إيجاد الحلول، وإلاّ ستنقلب الطاولة في وجه الجميع.
سنذهب إلى سوريا، نعم سنذهب لنُعيد ما أدخلوه من ملايين النازحين،
سنذهب إلى سوريا، لنرى مصلحة لبنان في سوريا إنطلاقًا من حتمية الجيرة والجغرافية.
افتخروا بمواقف تياركم العلانيّة، والوطنيّة، فنحن نقول ونفعل، نخاصم بشرف، ونصادق بكِبَر. لا شيء في تاريخكم لتخجلوا من تاريخكم، أمّا هم فيخافون التاريخ لأنّه مرآة لتاريخهم الأسود المُخجل.
لا تتلهّوا بهم ولا بإشاعاتهم، فالمطلوب منكم أن تواكبوا تطلعّات العهد، وتنشروا فكر فخامة العماد، وتُرافقوا رئيس التيار الوطنيّ الحرّ في مواقفه النارية التي ستحرق فسادهم.
لا تتلهّوا بالسخافات، ولا تضيّعوا البوصلة، ولا تهدروا وقتكم الثمين، على أناس لا يستحقّّون، لأنّهم عن الإنجازات الوطنيّة عاجزون، لا عمل لديهم سوى الإشاعات والشتيمة.
تفاخروا بأنفسكم وارتقوا بخطابكم إلى المستوى المطلوب، وانشروا فكر عمادكم وإنجازاته، بدلاُ من نشر تغريدة سخيف، أو بوست تافهةٍ، فأنتم تلامذة مدرسة فخامة العماد، وابناء التيار، والأهم أنكم وُلدتم من رحم الجيش وشهدائه. ... قدّروا ما أنتم عليه من قيمة وطنيّة.
فبالله عليكم، حافظوا على ما أنجزتموه بالأمس من تثبيتٍ لافتٍ لشرعيتكم المستمدّة من الأرض الطيّبة، فأنتم أبناء الأرض، أنتم الغضب الساطع، وأنتم النهر الهادر عزّة وكرامة.
أنتم أبناء النور، فلا تتلفّتوا للظلام...
أنتم لبنان الآتي ... وهم لبنان الراحل....
على أمل اللقاء حين ينادي فخامة القائد العماد، لنلبّي النداء ونملأ ساحات الوطن.
أنتم للوطن ثورته وثروته، آمنوا بما أنتم عليه.

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