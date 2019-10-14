نداء من وزير البيئة فادي جريصاتي الى المواطنين والبلديات

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وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي نداء الى المواطنين والبلديات للتنبّه من موجة الحر التي تترافق في اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية ٤٥ كيلومتر في الساعة ما يشكّل خطراً على غاباتنا واحراجنا الطبيعية في حال نشوب أي حريق كما حصل في المشرف.
ودعا جريصاتي في بيان " المواطنين الى تفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف اراضيهم، كما دعا البلديات على مختلف الاراضي اللبنانية ولاسيما البلديات ال ٢٦ الاكثر تهديداً بالتعرض للحرائق الى اخذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنباً لاندلاع أي حريق".
كما ناشد وزير البيئة وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الاطفاء للبقاء في حال جهوزية للتدخل عند أي طارىء لنكون جميعاً يداً بيد من اجل حماية مساحاتنا الخضراء ".
كما ناشد وزير البيئة وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الاطفاء للبقاء في حال جهوزية للتدخل عند أي طارىء لنكون جميعاً يداً بيد من اجل حماية مساحاتنا الخضراء ".