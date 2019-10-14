نداء من وزير البيئة فادي جريصاتي الى المواطنين والبلديات

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وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي نداء الى المواطنين والبلديات للتنبّه من موجة الحر التي تترافق في اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية ٤٥ كيلومتر في الساعة ما يشكّل خطراً على غاباتنا واحراجنا الطبيعية في حال نشوب أي حريق كما حصل في المشرف.