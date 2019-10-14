كتلة ضمانة الجبل: لتفعيل دور الأجهزة الأمنية صوناً لحريّة التعبير وحفظاً للإستقرار في الجبل

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أعلنت كتلة ضمانة الجبل في بيان لها: "أنّ ما حصل بالأمس من اعتداء على مناصري التيار الوطني الحرّ في منطقة صوفر ومدينة عاليه هو أمر مستنكر، وهو دليل إضافي على أحقيّة مطالبتنا المستمرّة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية في منطقة الشوف وعاليه، إذ من غير المقبول بقاء الوضع على ما هو عليه".



ودعت الكتلة كافّة الأطراف إلى إبقاء الخلافات بإطارها السياسي، والإبتعاد عن لعبة الشارع التي نعرف جميعاً كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، حيث على الجهات القضائية والأمنية المعنيّة محاسبة المعتدين صوناً لحريّة الرأي والتعبير وحفاظاً على السلم الاهلي والاستقرار في الجبل".