living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

١٣ تشرين ذكرى ما بتنطوي

14
OCTOBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحضور سعادة القنصل الفخري في نيو انجلند السيد ابراهيم حنا احتفلت هيئة نيو انجلند برئاسة السيدة كارن طنوس نجيم بالقداس الإلهي عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول في الجيش اللبناني بحضور كثيف من أعضاء الهيئة.

 

تلى القداس مأدبة رحمة في قاعة الكنيسة ومن ثم كلمة للرئيسة كارن طنوس نجيم تناولت فيها أهمية الحدث ونوهت بتضحيات شهداء الجيش اللبناني في هذا النهار.

 

ومن ثم تحدث نائب رئيس الهيئة السيد هادي لطوف عن الاوضاع الراهنة في لبنان مشدداً عن عدم الانجرار بالشائعات وتركيز على أهمية المواجهة بالحقائق والاصطفاف بجانب رئيس الجمهورية اللبناني الاستثنائي العماد ميشال عون. وعرض على اعضاء الكرام آخر الاشاعات التي تناولت الاقتصاد اللبناني ورحلت رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة موضحاً الحقائق مستخدماً الاثباتات والبراهين.

 

كما أكد مسؤول الاعلام أندرية جبيلي على أهمية التواصل مع أعضاء الهيئة التنفيذية لمعرفة كل تفاصيل الداخل اللبناني مشدداً على الجهوزية التامة للجنة الاعلام والدعم الكامل من مكتب الانتشار برئاسة الدكتور مارك زبال لدعم جهود معالي وزير الخارجية جبران باسيل لاخراج لبنان من ازمته الاقتصادية والنزوح السوري.

 

واستعرضت أمينة السر السيدة مارلين منصور سبع جدول أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد في واشنطن في شهر أيلول ونوهت بجهود هيئة نيو انجلند على الصعيد التظيمي.

 

ختاماً، رحبت مسؤولة لجنة المرأة في نيو انجلند السيدة حنان بدران بالاعضاء الجدد وكما شددت مسؤولة التعبئة في الهيئة السيدة دانيال معلوف على أهمية الانتساب لمساعدة الهيئة لتحقيق أهدافها.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout