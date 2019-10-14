١٣ تشرين ذكرى ما بتنطوي

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بحضور سعادة القنصل الفخري في نيو انجلند السيد ابراهيم حنا احتفلت هيئة نيو انجلند برئاسة السيدة كارن طنوس نجيم بالقداس الإلهي عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول في الجيش اللبناني بحضور كثيف من أعضاء الهيئة.

تلى القداس مأدبة رحمة في قاعة الكنيسة ومن ثم كلمة للرئيسة كارن طنوس نجيم تناولت فيها أهمية الحدث ونوهت بتضحيات شهداء الجيش اللبناني في هذا النهار.

ومن ثم تحدث نائب رئيس الهيئة السيد هادي لطوف عن الاوضاع الراهنة في لبنان مشدداً عن عدم الانجرار بالشائعات وتركيز على أهمية المواجهة بالحقائق والاصطفاف بجانب رئيس الجمهورية اللبناني الاستثنائي العماد ميشال عون. وعرض على اعضاء الكرام آخر الاشاعات التي تناولت الاقتصاد اللبناني ورحلت رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة موضحاً الحقائق مستخدماً الاثباتات والبراهين.

كما أكد مسؤول الاعلام أندرية جبيلي على أهمية التواصل مع أعضاء الهيئة التنفيذية لمعرفة كل تفاصيل الداخل اللبناني مشدداً على الجهوزية التامة للجنة الاعلام والدعم الكامل من مكتب الانتشار برئاسة الدكتور مارك زبال لدعم جهود معالي وزير الخارجية جبران باسيل لاخراج لبنان من ازمته الاقتصادية والنزوح السوري.

واستعرضت أمينة السر السيدة مارلين منصور سبع جدول أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد في واشنطن في شهر أيلول ونوهت بجهود هيئة نيو انجلند على الصعيد التظيمي.

ختاماً، رحبت مسؤولة لجنة المرأة في نيو انجلند السيدة حنان بدران بالاعضاء الجدد وكما شددت مسؤولة التعبئة في الهيئة السيدة دانيال معلوف على أهمية الانتساب لمساعدة الهيئة لتحقيق أهدافها.