بعد هجوم جنبلاط العنيف.. ردّ قويّ من وئام وهّاب!

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رد الوزير السابق وئام وهاب على كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "يا وليد بك كم أتمنى لو تطبق أنت ما تنتقد فيه الآخرين".

وسأله: "هل هجومك على العهد والتيار بسبب موقفهم السياسي؟، لأن النهب منذ ثلاثين عاماً ولست ببريء منه والجيش لا يستطيع أحد تطويعه لا أنت ولا هم والإدارة كلكم تستبيحونها، أما الأجنبي فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الوحيد الذي لم يتعامل معه".



وكان جنبلاط قد علّق على كلام وزير الخارجية جبران باسيل بشأن العلاقة مع سوريا.قائلاً: "تذكروا انهم دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري".

واضاف: "تزوِّرون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا، تنهبون البلاد وتدمرون الطائف، تريدون تطويع الامن كل الامن لصالح احقادكم الى جانب الجيش وتستبيحون الادارة على طريقة البعث، لكن تذكروا اتى بكم الاجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب".