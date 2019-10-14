الحريري للوزير باسيل: زيارة سوريا شأنك... المهم النتيجة

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يلي:



للتذكير فقط .. دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا. إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه .. المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين ... واذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين .



البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. واذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع.