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مصلحة الارصاد الجوية تحذِّر...!

14
OCTOBER
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها الموسمية.

 

ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية فترة قبل الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء، وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، تبدأ بالانحسار مساء اليوم الاثنين.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل كما تنشط الرياح. تنخفض نسبة الرطوبة والتي تعود لترتفع اعتبارًا من المساء.

 

وحذّرت المصلحة هنا، من خطر اندلاع الحرائق خلال النهار ونتوقع تساقط الرذاذ المحلي اعتبارًا من المساء.

 

الثلاثاء:غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة قبل الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

 

الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط بعض الامطار الخفيفة المحلية مساء.

 

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

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