مهرجان الجميزة بنسخته الأولى

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برعاية النائب نقولا صحناوي، نظمت جمعية YES النسخة الاولى من مهرجان الجميزة يومي السبت والاحد في ١٢ و١٣ تشرين الاول، بالشراكة مع بلدية بيروت، ومشاركة مؤسسة منى بسترس وجمعية انماء الجميزة، ورابطة خريجي مدرسة القلب الاقدس.المطاعم فتحت أبوابها على مدى يومين وقد استطاع الحاضرون التنقل مشياً في الشارع والاستمتاع ببعض النشاطات الثقافية والموسيقية بالاضافة الى المعرض الفني على طول الشارع الذي عرض أبرز اللوحات لفنانين لبنانيين.النائب صحناوي جال يومي السبت والاحد في شارع الجميزة ووزع شهادات تقديرية على الفنانين المشاركين في المعرض وقد رافقه النائب هاغوب ترزيان في جولته الصباحية يوم الاحد. وكانت الفنانة نجوى كرم قد أحيت السهرة الافتتاحية للمهرجان ليل السبت بحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وحشد كبير من أبناء المنطقة ومحبي الفنانة.